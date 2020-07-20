Решается вопрос о сообщении подозрения врачу-наркологу в совершении преступления и отстранения его от занимаемой должности.Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, 23 июня в полицию поступила информация о том, что неустановленное лицо на территории Основянского района города Харькова незаконно выдало рецепт на приобретение наркотических средств.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1,2 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного расследования следователи выяснили, что 21-летний харьковчанин в марте текущего года получил лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология. На проспекте Гагарина он организовал консультативный центр по оказанию наркозависимым лицам помощи под видом проведения и использования метода заместительной поддерживающей терапии. Нанял на работу врача-нарколога, медицинского регистратора и медицинскую сестру.
17 июля сотрудники полиции провели санкционированный обыск по данному адресу. В помещении медицинского центра находилась 42-летняя женщина, которая приобрела у врача рецептурный бланк на получение наркотического лекарственного препарата «бупренорфин гидрохлорида» в количестве 10 таблеток по 350 гривен. Деньги она передала врачу.
В ходе проведения обыска работники полиции обнаружили неиспользованные рецептурные бланки, печати врача и штамп медицинского центра, журналы регистрации, амбулаторные карты, квитанции проведенных через терминал оплат и другие доказательства.
По словам правоохранителей, незаконно выписанные врачом-наркологом рецептурные бланки Ф-3 на приобретение наркотических лекарственных средств, в том числе на «Метадон», наркозависимые лица отоваривали в одном из аптечных заведений города.