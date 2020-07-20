Решается вопрос о сообщении подозрения врачу-наркологу в совершении преступления и отстранения его от занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, 23 июня в полицию поступила информация о том, что неустановленное лицо на территории Основянского района города Харькова незаконно выдало рецепт на приобретение наркотических средств.Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1,2 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.Во время досудебного расследования следователи выяснили, что 21-летний харьковчанин в марте текущего года получил лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология. На проспекте Гагарина он организовал консультативный центр по оказанию наркозависимым лицам помощи под видом проведения и использования метода заместительной поддерживающей терапии. Нанял на работу врача-нарколога, медицинского регистратора и медицинскую сестру.17 июля сотрудники полиции провели санкционированный обыск по данному адресу. В помещении медицинского центра находилась 42-летняя женщина, которая приобрела у врача рецептурный бланк на получение наркотического лекарственного препарата «бупренорфин гидрохлорида» в количестве 10 таблеток по 350 гривен. Деньги она передала врачу.В ходе проведения обыска работники полиции обнаружили неиспользованные рецептурные бланки, печати врача и штамп медицинского центра, журналы регистрации, амбулаторные карты, квитанции проведенных через терминал оплат и другие доказательства.По словам правоохранителей, незаконно выписанные врачом-наркологом рецептурные бланки Ф-3 на приобретение наркотических лекарственных средств, в том числе на «Метадон», наркозависимые лица отоваривали в одном из аптечных заведений города.