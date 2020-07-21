Мужчине стало плохо и он не мог открыть двери.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 20 июля в 11:09 на номер «101» поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в Купянске находится пенсионер 1947 года рождения, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.Прибыв на место происшествия пожарные с помощью лестницы вошли через окно в комнату. Там на полу лежал пенсионер у которого ухудшилось самочувствие. Спасатели на носилках вынесли мужчину на улицу и передала сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.