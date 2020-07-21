«Укрзалізниця» извинилась за временные неудобства.

20 июля на станции Люботин в Харьковской области вышел из строя поезд № 726 «Интерсити+», следовавший из Киева в Харьков. Более двух часов персонал состава безуспешно пытался восстановить работу поезда. В результате пассажиров рейса пришлось доставлять на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива.«Специалисты УЗ и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда. «Укрзалізниця» просит прощения за временные неудобства», - сообщили в компании.