Силовики ввели операцию "заложник".

21 июля в центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Как сообщают правоохранители, злоумышленник заявляет, что у него есть взрывчатка.На данный момент территорию площади окружили спецназовцы.Полицейские утверждают, что это не учения. В автобусе одно из окон разбито. Иногда слышны звуки выстрелов.Руководитель полиции Волыни Юрий Крошко подтвердил, что мужчина захватил автобус с заложниками. Ввели оперативный план Заложник на территории области. Сейчас количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост недовольства системой Однако четких требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.