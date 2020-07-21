В полиции обратились к общественности.

26 июня текущего года, около 19:00, напротив дома № 2 по переулку Аверина в Харькове, мужчина толкал автомобиль «ВАЗ» в нерабочем состоянии и совершил наезд на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок.В результате аварии ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.На данный момент следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины."Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к старшему следователю майора полиции Александру Дырдине по телефону: 057-715-71 -61, 093-123-01-02 или другим удобным для вас способом", - сообщили в ведомстве.