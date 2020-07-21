За минувшую неделю для граждан Украины открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 21 июля.

По его данным, среди новых стран, открывших свои границы полностью или с определенными условиями Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Камбоджа, Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуда, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Коморские острова, Пакистан и Сент-Люсия.В то же время Кулеба подчеркнул, что для въезда в некоторые страны установлены определенные условия. Он призвал украинцев изучать перед поездкой правила пересечения границы той или иной страны.Ранее сообщалось, что украинцев не пропустят в Евросоюз минимум еще две недели. Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, гражданам которых разрешается въезд в связи с благоприятной эпидемической ситуацией на их территории. Украины сред них нет.