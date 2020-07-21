Бывшая чемпионка мира украинка Анна Ушенина стала победительницей Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам – Women's Speed Chess Championship.

В Суперфинале соревнований Ушенина переиграла россиянку Александру Костенюк, которая 10 лет назад также носила шахматную корону, — 13,5:14,5. Исход матча решился в последней партии Суперфинала, где Ушенина играла белыми. Костенюк имела в определенный момент преимущество, но все-таки дрогнула, много ошибалась и в итоге признала свое поражение.Ушенина за победу на турнире получила 6,5 тысячи долларов. Костенюк заработала 3,5 тысячи в американской валюте.Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам состоял из четырех этапов, в которых приняла участие 21 шахматистка. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков, получили право сыграть в Суперфинале.