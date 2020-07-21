Полицейские проводят расследование по трем статьям.Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в рамках расследования уголовного производства полицейские провели обыстк по месту жительства 47-летнего жителя поселка Высокий. Во дворе дома оперативники обнаружили 14 кустов конопли, в доме - два бумажных свертка с наркотиками, приспособление для употребление наркотических веществ, 5 наркорастений в горшках, 10 головок мака, бумажный конверт с таблетками, а также охотничье гладкоствольное ружье и 11 патронов различной маркировки.
Как рассказал исполняющий обязанности начальника Харьковского отделения полиции Андрей Дмитриев, в настоящее время следователи проводят расследование по статьям за выращивание мака или конопли, незаконное производство и хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием.
Полицейские устанавливают цель выращивания и хранение наркотиков, а также происхождение оружия, которое нашли у мужчины.