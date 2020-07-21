28 – 29 августа этого года на аэродроме "Коротич" должен был состояться Kharkiv AviaFest, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. Купленные ранее билеты будут активны 28 или 29 августа 2021 года.

Об этом в Facebook сообщили организаторы авиафестиваля."Обстоятельства, связанные с карантинными мерами, вынуждают нас перенести фестиваль. Мы ответственно и бережно относимся к здоровью каждого нашего гостя. Мы считаем своим долгом уберечь вас от любых рисков. И мы проведем KharkivAviaFest в 2021 году вместе с вами еще ярче, масштабнее, зрелищнее!", — пояснили они.Организаторы уточнили, что возврат билетов на Kharkiv AviaFest не предусмотрен. При этом те, кто купил билеты, могут обратиться к билетному оператору, у которого их приобретали и выяснить процедуру возврата в соответствии с внутренними правилами оператора.