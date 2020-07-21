Харьковский губернатор Алексей Кучер попал в перечень из 13 должностных лиц, декларации которых проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.В частности, в сообщении говорится и о целях проверки: установление несоответствий в поданных сведениях, несоответствие уровня жизни чиновника и его доходов, отработка информации, полученной от СМИ, граждан, юридических лиц и т.д.НАПК проверит также декларации нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. В целом с начала перезапуска Нацагентства на проверку взято 468 деклараций, говорится на сайте НАПК.