Персональная фотовыставка Евгения Зубкова «За далью - даль» пройдет с 24 июля по 8 августа в галерее «Искусство Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства.

Как сообщили организаторы, в экспозиции представлены две страны - Украина и Канада, с которыми были связаны жизнь и творчество автора, но в необычном ракурсе. Автор любит экспериментировать с фото, создавая мультиэкспозиции, абстрактные композиции, раскрашенные фото, классические стрит-фото.«В работах Евгения Зубкова представлены различные слои общества, субкультуры со своими устоями и правилами, пространства, близкие, но в то же время спрятанные глубоко в подсознание. С помощью различных техник фотографии, документальное автор сочетает с художественным, тем самым усиливая ощущение окружающей реальности», - рассказали о работах автора.Выставку можно будет посетить со вторника по субботу, с 11:00 до 19:00, по адресу: пл. Свободы, 5 (Госпром, 4-й под., 1-й эт.).Евгений Зубков родился 17 августа 1950 года. Учился в Харьковском политехническом институте, работал инженером и увлекся фотографией. Сменил профессию и работал фотографом в НИИ. В 1989 году был принят в Союз фотохудожников Харькова. В 1991 год состоялась его первая выставка в Художественном музее в составе Союза фотохудожников. В 1996 году переехал в Канаду, где проходили его выставки. С 2015 года снова живет и работает в Харькове.