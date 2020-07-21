Не стоит избавляться от шелковистых волокон на початках кукурузы – этот шелк (кукурузные рыльца) содержит белки, углеводы, кальций, калий, магний, другие полезные вещества и очень полезен для здоровья. Употреблять его нужно в виде чая.

Кукурузный шелк используется свежим и высушенным. Индийские специалисты рассказали на портале Bold Sky, почему его полезно употреблять.Хроническое воспаление может провоцировать развитие болезней сердца, диабета, рака. Экстракт кукурузных рылец насыщен магнием – минералом, регулирующим воспалительные реакции организма. Он может останавливать активность основных воспалительных соединений.Исследования на животных показали, что кукурузные рыльца обладают выраженным антидиабетическим действиемВолокна кукурузы содержат антиоксиданты, способные предотвратить повреждение клеток свободными радикалами и вызываемый ими окислительный стресс. Окислительный стресс является причиной ряда хронических заболеваний, включая сердечные, онкологические.Было установлено, что флавоноиды кукурузного шелка снижают уровни холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов, общего холестерина, тем самым снижая риск развития атеросклерозаРыльца действуют как мочегонное средство, а удаление избытка жидкости из организма помогает лечить высокое кровяное давление.Питье чая из кукурузных рылец увеличивает ощущение сытости, активизирует обмен веществ, облегчает удаление отходов из организма.Средство обладает нейропротекторным действием, которое может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.Такая инфекция может возникнуть в любой части мочевыделительной системы, почек, мочевого пузыря или мочеиспускательного канала. Питье чая помогает от воспаления, затрагивающего эти органы.- Вскипятите чашку воды, добавьте в нее горсть свежего шелка.- Поварите несколько минут и дайте настояться.- Когда вода станет коричневатой, процедите чай.- Добавьте немного лимонного сока, чтобы усилить вкус и аромат.Эксперты предупреждают, что при аллергии на кукурузу и приеме некоторых лекарств (диуретики, средства от диабета, повышенного кровяного давления, разжижители крови), следует избегать его употребления.