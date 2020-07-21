Не стоит избавляться от шелковистых волокон на початках кукурузы – этот шелк (кукурузные рыльца) содержит белки, углеводы, кальций, калий, магний, другие полезные вещества и очень полезен для здоровья. Употреблять его нужно в виде чая.Кукурузный шелк используется свежим и высушенным. Индийские специалисты рассказали на портале Bold Sky, почему его полезно употреблять.
Уменьшает воспаление. Хроническое воспаление может провоцировать развитие болезней сердца, диабета, рака. Экстракт кукурузных рылец насыщен магнием – минералом, регулирующим воспалительные реакции организма. Он может останавливать активность основных воспалительных соединений.
Снижает уровень сахара в крови. Исследования на животных показали, что кукурузные рыльца обладают выраженным антидиабетическим действием
Предотвращает окислительное повреждение. Волокна кукурузы содержат антиоксиданты, способные предотвратить повреждение клеток свободными радикалами и вызываемый ими окислительный стресс. Окислительный стресс является причиной ряда хронических заболеваний, включая сердечные, онкологические.
Улучшает здоровье сердца. Было установлено, что флавоноиды кукурузного шелка снижают уровни холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов, общего холестерина, тем самым снижая риск развития атеросклероза
Уменьшает высокое кровяное давление. Рыльца действуют как мочегонное средство, а удаление избытка жидкости из организма помогает лечить высокое кровяное давление.
Помогает терять вес. Питье чая из кукурузных рылец увеличивает ощущение сытости, активизирует обмен веществ, облегчает удаление отходов из организма.
Поддерживает мозговую активность. Средство обладает нейропротекторным действием, которое может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Способствует лечению инфекции мочевыводящих путей. Такая инфекция может возникнуть в любой части мочевыделительной системы, почек, мочевого пузыря или мочеиспускательного канала. Питье чая помогает от воспаления, затрагивающего эти органы.
Как сделать чай из кукурузного шелка:
- Вскипятите чашку воды, добавьте в нее горсть свежего шелка.
- Поварите несколько минут и дайте настояться.
- Когда вода станет коричневатой, процедите чай.
- Добавьте немного лимонного сока, чтобы усилить вкус и аромат.
Эксперты предупреждают, что при аллергии на кукурузу и приеме некоторых лекарств (диуретики, средства от диабета, повышенного кровяного давления, разжижители крови), следует избегать его употребления.