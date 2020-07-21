По словам жителей Волчанского района, установленные стенд про успехи «Большого строительства» содержит неправдивую информацию

Как сообщает жительница Волчанского района Анна Шевцова, установленный стенд, сообщающий об отремонтированной дороге от Волчанска до Землянок - дезинформирует людей, ведь на самом деле дорогу сделали лишь до Ефремовки, от которой до Землянок еще четыре населенных пункта."Дорога сделана до конца села Ефремовка (Охрімівка), а они пишут... (Землянки). Хотя до Землянок ещё 4 села...И дорога там как после бомбёжки", - сообщает Шевцова.В подтверждение слов Анны, в харьковских телеграм-каналах появились видео очевидцев, которые опубликовали состояние дороги, о ремонте которой отчитались власти."В Волчанском районе по президентской программе «Велике будівництво» установили борд, на котором отчитались, что дорога Волчанск - Землянки отремонтирована. А по факту, хорошая дорога только Волчанск - Ефремовка, а Мала Вовча - Хрипуны-Варваровка - Бударки -Землянки на видео.На нормальной машине туда просто не доехать, останешься без подвески, колес и вообще без машины. Автобус, который выезжает с Волчанска в 9:20, приезжает в Землянки в 12:00 (40 км). Скорость с которой можно ехать - максимум 40 км/ч".