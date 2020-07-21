По состоянию на 21 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2259 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 656 подозрений на COVID-19, из которых 3082 случая подтверждено. Под подозрением остаются 152 человека, из них 144 - жители Харькова. Также за это время 1 703 пациента выздоровели, 118 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 166 случаев COVID-19, 1 518 человек умерли, 32 199 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 673 новых случая коронавирусной болезни.