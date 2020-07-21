Двадцать абитуриентов из Харьковской области получили на ВНО по 200 баллов.

По информации директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, 15 выпускников из Харьковской области набрали максимальное количество баллов по математике (из них шестеро окончили Харьковский физико-математический лицей №27). Еще пять харьковских абитуриентов получили 200 баллов по результатам ВНО по физике.Результаты тестирования уже опубликованы на информационных страницах участников ВНО. Абитуриенты, сдавшие тестирование по математике и физике, могут поступить в заведение высшего образования, набрав 9 из 62 возможных баллов по одному предмету и 12 из 64 возможных баллов по второму.