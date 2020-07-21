Оксана Коломиец 6 июля в 14:00 ушла из своей квартиры по проспекту Победы, 66 в Харькове и пропала.

Последний раз ее видели в день исчезновения в пункте приема вторсырья (собирала и сдавала бутылки) возле супермаркета на проспекте Победы. За день 52-летняя женщина появилась там несколько раз. При этом она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет "Город Х"Оксана Анатольевна, когда выпьет, может быть очень шумной. В свое время, на работе была прекрасным, грамотным специалистом. В последние годы у нее обострился алкоголизм. Пытались лечить, но она не понимает, что больна. Когда трезвая - прекраснейший человек, - рассказывает Галина - знакомая пропавшей.Приметы: на вид 40-45 лет; худощавого телосложения; волосы темные, вьющиеся, на корнях седина, есть челка.Была одета в синие джинсовые шорты, черно-синюю футболку.С собой у Оксаны Коломиец была маленькая сумочка через плечо, ключи от квартиры и телефон. Однако с 6 июля на звонки не отвечает.Родные пропавшей проверили больницы и морги, но там никого похожего не обнаружили. Информацию Коломиец можно сообщить по телефонам:или