На карантине многие украинцы все чаще стали делают покупки в интернете. Многие прекрасно понимают, что могут нарваться на мошенника, но не знают, как защититься от онлайн-проходимцев. Как же сделать безопасным виртуальный шопинг?Онлайн-мошенник может замаскироваться как под продавца, так и под покупателя. По каким же признакам можно распознать афериста?
Как действует псевдопродавец
Согласно разъяснениям на сайте проекта Нацбанка #ШахрайГудбай, псевдопродавец, как правило, не знает характеристик товара и при этом очень торопит с оплатой. Предлагает заниженную стоимость товара и не соглашается на продажу с постоплатой либо просит перечислить аванс на карточку. При этом, чтобы вызвать доверие, он может направить копии своих документов.
Покупателю стоит насторожиться, если оплата производится на карточку, выданную по фамилии, не совпадающей с фамилией продавца. Стоит призадуматься, если продавец переводит общение с личного кабинета на сайте доски объявлений в мессенджер, направляет сокращенные ссылки якобы на сайт для оформления услуги, если предупреждает, что сейчас вам поступит SMS-сообщение для подтверждения заказа, оформления услуги или оплаты товара.
Не давайте лишней информации
Псевдопокупатель постарается выманить полные реквизиты – трехзначный номер на обороте карты, срок ее действия, – вводя в заблуждение продавца. Может сказать, например, что возникли проблемы с оплатой, что платеж от имени юридического лица и нужно больше информации о карте.
Чтобы обезопасить покупки онлайн, пользуйтесь виртуальной карточкой, перечислив на нее только ту сумму, которая необходима для конкретной покупки. Сообщайте только 16-значный номер вашей карты. Также можно, но вовсе не обязательно, назвать свои имя и фамилию. Держите в секрете: трехзначный номер на обороте карточки, коды банков и мобильных операторов, пароли интернет-банкинга.
Проверить продавца или покупателя можно на сервисе киберполиции Stop Fraud, а сайт, услугами которого собираетесь воспользоваться, нелишне поискать в списке мошеннических сайтов на Black List ЕМА.
Фишинг – вовсе не рыбалка
По ходе опроса OLX о безопасности в интернете, у котором участвовали девять тысяч пользователей, 75% опрошенных признались, что опасаются нарваться в сети на недобросовестного продавца или покупателя, а более 50% не знают, как защитить личный аккаунт от взлома.
Часто в интернет-махинациях используют метод фишинга. И это совсем не рыбалка, как считают 15% опрошенных. Это подмена интернет-страниц с целью получения личных данных. Мошенники создают сайты-клоны, охотясь на полные реквизиты карт, коды и пароли. Примерно 50% респондентов ответили, что сталкивались с подобным в интернете. Как правило, фишинг можно обнаружить с помощью простых действий – проверкой домена и защищенности сайта. Результаты опроса показали, что 10% украинцев не обращают внимание на написание адреса веб-страницы, а еще примерно 14% вообще не знают, что такое «домен». Наиболее уязвимыми в этом смысле являются пользователи старше 52 лет – 25% из них не осведомлены в данном вопросе.
– Что касается защищенности веб-сайтов, самый простой способ проверить — обратить внимание на наличие «замочка» в адресной строке, – советует руководитель отдела бизнес-аналитики Виктор Нобиуз. – 20% опрошенных рассказали, что не знают, для чего он нужен, а еще 12% вообще не понимают, что это за значок.
А вы клюете на короткую ссылку?
Немало рисков также несут ссылки в мессенджерах и сокращенные линки. Ими могут делиться недобросовестные пользователи – ведь переписка в сторонних приложениях уменьшает шанс быть разоблаченным, а короткие ссылки не показывают полного домена сайта и не дают возможности его проверить, прежде чем перейти.
Большинство украинцев осведомлено, что подозрительные адреса от незнакомцев в сообщениях лучше игнорировать. Только 13% готовы переходить по ссылкам в мессенджерах и всего 4% – по ссылкам из SMS. Однако 33% опрошенных все еще доверяют сокращенным ссылкам. Причем наибольшее доверие к ним проявляет возрастная группа от 17 до 25 лет (42%).
– Если малознакомый человек поделился с вами короткой ссылкой в мессенджере, лучше по ней не переходить – рискуете наткнуться на мошенническую схему, – отмечает Виктор Нобиуз.
Как часто вы меняете пароли?
Чтобы проводить мошеннические схемы, недобросовестные пользователи часто прибегают к взлому личных аккаунтов. Более 55% участников опроса ответили, что не знают, как защитить свои персональные страницы на случай взлома. При этом наиболее уязвимые возрастные категории пользователей – от 37 лет и старше.
– Для того чтобы обеспечить защиту своих страниц, следует регулярно менять пароли и применять метод двухфакторной аутентификации для дополнительной безопасности, – подсказывает Виктор Нобиуз.
В то же время респонденты проявили высокий уровень ответственности по отношение к реагированию на онлайн-мошенничество. Если сталкиваются с обманом в интернете, то обычно обращаются в службу онлайн-поддержки ресурса (58%). Остальные рассказывают друзьям или пытаются решить свои проблемы самостоятельно.
– В случае мошенничества лучше сразу обращаться с заявлением в киберполицию – только правоохранительные органы могут найти и наказать правонарушителя, – рекомендует Виктор Нобиус.