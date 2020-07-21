На карантине многие украинцы все чаще стали делают покупки в интернете. Многие прекрасно понимают, что могут нарваться на мошенника, но не знают, как защититься от онлайн-проходимцев. Как же сделать безопасным виртуальный шопинг?

Как действует псевдопродавец

Не давайте лишней информации

Фишинг – вовсе не рыбалка

А вы клюете на короткую ссылку?

Как часто вы меняете пароли?

Онлайн-мошенник может замаскироваться как под продавца, так и под покупателя. По каким же признакам можно распознать афериста?Согласно разъяснениям на сайте проекта Нацбанка #ШахрайГудбай, псевдопродавец, как правило, не знает характеристик товара и при этом очень торопит с оплатой. Предлагает заниженную стоимость товара и не соглашается на продажу с постоплатой либо просит перечислить аванс на карточку. При этом, чтобы вызвать доверие, он может направить копии своих документов.Покупателю стоит насторожиться, если оплата производится на карточку, выданную по фамилии, не совпадающей с фамилией продавца. Стоит призадуматься, если продавец переводит общение с личного кабинета на сайте доски объявлений в мессенджер, направляет сокращенные ссылки якобы на сайт для оформления услуги, если предупреждает, что сейчас вам поступит SMS-сообщение для подтверждения заказа, оформления услуги или оплаты товара.Псевдопокупатель постарается выманить полные реквизиты – трехзначный номер на обороте карты, срок ее действия, – вводя в заблуждение продавца. Может сказать, например, что возникли проблемы с оплатой, что платеж от имени юридического лица и нужно больше информации о карте.Чтобы обезопасить покупки онлайн, пользуйтесь виртуальной карточкой, перечислив на нее только ту сумму, которая необходима для конкретной покупки. Сообщайте только 16-значный номер вашей карты. Также можно, но вовсе не обязательно, назвать свои имя и фамилию. Держите в секрете: трехзначный номер на обороте карточки, коды банков и мобильных операторов, пароли интернет-банкинга.Проверить продавца или покупателя можно на сервисе киберполиции Stop Fraud, а сайт, услугами которого собираетесь воспользоваться, нелишне поискать в списке мошеннических сайтов на Black List ЕМА.По ходе опроса OLX о безопасности в интернете, у котором участвовали девять тысяч пользователей, 75% опрошенных признались, что опасаются нарваться в сети на недобросовестного продавца или покупателя, а более 50% не знают, как защитить личный аккаунт от взлома.Часто в интернет-махинациях используют метод фишинга. И это совсем не рыбалка, как считают 15% опрошенных. Это подмена интернет-страниц с целью получения личных данных. Мошенники создают сайты-клоны, охотясь на полные реквизиты карт, коды и пароли. Примерно 50% респондентов ответили, что сталкивались с подобным в интернете. Как правило, фишинг можно обнаружить с помощью простых действий – проверкой домена и защищенности сайта. Результаты опроса показали, что 10% украинцев не обращают внимание на написание адреса веб-страницы, а еще примерно 14% вообще не знают, что такое «домен». Наиболее уязвимыми в этом смысле являются пользователи старше 52 лет – 25% из них не осведомлены в данном вопросе.– Что касается защищенности веб-сайтов, самый простой способ проверить — обратить внимание на наличие «замочка» в адресной строке, – советует руководитель отдела бизнес-аналитики Виктор Нобиуз. – 20% опрошенных рассказали, что не знают, для чего он нужен, а еще 12% вообще не понимают, что это за значок.Немало рисков также несут ссылки в мессенджерах и сокращенные линки. Ими могут делиться недобросовестные пользователи – ведь переписка в сторонних приложениях уменьшает шанс быть разоблаченным, а короткие ссылки не показывают полного домена сайта и не дают возможности его проверить, прежде чем перейти.Большинство украинцев осведомлено, что подозрительные адреса от незнакомцев в сообщениях лучше игнорировать. Только 13% готовы переходить по ссылкам в мессенджерах и всего 4% – по ссылкам из SMS. Однако 33% опрошенных все еще доверяют сокращенным ссылкам. Причем наибольшее доверие к ним проявляет возрастная группа от 17 до 25 лет (42%).– Если малознакомый человек поделился с вами короткой ссылкой в мессенджере, лучше по ней не переходить – рискуете наткнуться на мошенническую схему, – отмечает Виктор Нобиуз.Чтобы проводить мошеннические схемы, недобросовестные пользователи часто прибегают к взлому личных аккаунтов. Более 55% участников опроса ответили, что не знают, как защитить свои персональные страницы на случай взлома. При этом наиболее уязвимые возрастные категории пользователей – от 37 лет и старше.– Для того чтобы обеспечить защиту своих страниц, следует регулярно менять пароли и применять метод двухфакторной аутентификации для дополнительной безопасности, – подсказывает Виктор Нобиуз.В то же время респонденты проявили высокий уровень ответственности по отношение к реагированию на онлайн-мошенничество. Если сталкиваются с обманом в интернете, то обычно обращаются в службу онлайн-поддержки ресурса (58%). Остальные рассказывают друзьям или пытаются решить свои проблемы самостоятельно.– В случае мошенничества лучше сразу обращаться с заявлением в киберполицию – только правоохранительные органы могут найти и наказать правонарушителя, – рекомендует Виктор Нобиус.