Более 300 харьковских врачей первичного звена проводят видеоприемы пациентов.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета со ссылкой на городского голову Гннадия Кернеса.«Уже больше трех месяцев в Харькове работает медсистема helsi.me. Это первый шаг внедрения городской реформы медицины. И мы продолжаем упрощать систему получения медицинских услуг. Недавно начали тестировать видеоприемы, и уже есть первые результаты. Теперь более 300 врачей проводят онлайн-консультации. Видеосвязь - это важный элемент для доступной коммуникации врача и пациента. Спрашивайте у своего семейного врача, проводит ли он уже консультацию онлайн, и получайте медицинские услуги с комфортом»,- сказано в сообщении.