На прошлой неделе государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетили представители Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Группа в составе главного специалиста отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы, за границей и на временно оккупированной территории Владислава Скоропляса, начальника отдела Департамента реализации национального превентивного механизма Юрия Белокоза, общественных наблюдателей по поручению уполномоченного по правам человека Анны Красноперовой и Николая Соболя посетили сборное отделение, режимные корпуса, медицинскую часть, пищеблок, банно-прачечный комплекс.Проверяющие провели конфиденциальные беседы с заключенным в камерах, карцерных помещениях, прогулочных двориках. Они ознакомились со служебной документацией, отражающей состояние соблюдения прав заключенных, проверили режим соблюдения санитарно-противоэпидемических норм.Руководство учреждения во главе с начальником Евгением Бартощаком обеспечили всестороннее содействие в работе мониторинговой группы. По результатам визита представителями секретариата будет составлен отдельный отчет.