Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 21 июля, 288 голосами приняла закон о снижении "зеленого" тарифа.

Закон предусматривает снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, для ветроэлектростанций – на 7,5% без пролонгации срока их действия.Также правительство будет предусматривать в госбюджете финансирование гарантированному покупателю для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу в размере не менее 20% прогнозной выработки на год.Ожидается, что это поможет снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП Гарантированный покупатель на 6,4 млрд грн в год.Напомним, 10 июня Кабмин одобрил меморандум с инвесторами в возобновляемые источники энергии. В рамках соглашения будут снижены "зеленые" тарифы для солнечных и ветряных электростанций. Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.