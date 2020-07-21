Миллионы тонн грузов, тысячи транспортных средств и более миллиона граждан пропущено через таможенную границу с начала года.

В течение первого полугодия через таможенную границу в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы пропущено 10,8 миллиона тонн грузов, в частности только в июне – более двух миллионов тонн. Кроме того, через таможню прошло 530 тысяч транспортных средств, из них в июне – 59 тысяч. Также таможенную границу пересекли за полгода свыше миллиона человек, в июне – 33 тысяч граждан.В пресс-службе таможни напоминают, что по распоряжению Кабинета министров Украины с 7 июля в автомобильных пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район) и «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район), находящихся в зоне деятельности Слобожанкой таможни Гостаможслужбы, восстановлено пешеходное сообщение.