Полицейские проверили 59 развлекательных заведений и выявили одно нарушение.Как рассказали в ведомстве, вопреки требованиям действующего законодательства по соблюдению карантинных ограничений и запретов, заведение общественного питания на проспекте Тракторостроителей работало после 23:00.
Выявленное нарушение правоохранители зарегистрировали в Едином реестре учета заявлений и сообщений Московского отделения полиции.
Также во время рейда полицейские провели профилактические беседы с гражданами по соблюдению масочного режима во время пребывания в общественных местах, в том числе заведениях торговли и общественном транспорте.