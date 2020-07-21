Полицейские проверили 59 развлекательных заведений и выявили одно нарушение.

Как рассказали в ведомстве, вопреки требованиям действующего законодательства по соблюдению карантинных ограничений и запретов, заведение общественного питания на проспекте Тракторостроителей работало после 23:00.

Выявленное нарушение правоохранители зарегистрировали в Едином реестре учета заявлений и сообщений Московского отделения полиции.

Также во время рейда полицейские провели профилактические беседы с гражданами по соблюдению масочного режима во время пребывания в общественных местах, в том числе заведениях торговли и общественном транспорте.

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