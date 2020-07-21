Если вы мучаетесь от суставной боли, обратите пристальное внимание на питание. Диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от сахаров, рафинированных злаков и красного мяса, а налегать на эти продукты.

Средиземноморская диета, как показывают исследования, уменьшает уровень воспалений у людей с артритами. В данный рацион входит много фруктов и овощей, оливковое масло, орехи и незначительное количество курицы.Благодаря жирным кислотам Омега-3 рыбий жир обладает противовоспалительным воздействием, что особенно помогает жертвам суставных болей. Несколько исследований связали этот продукт с уменьшением уровня боли, укреплением сердечно-сосудистого здоровья и снижением потребности в лекарствах из категории нестероидных противовоспалительных средств. Хорошими источниками рыбьего жира являются форель и сардины. Вегетарианцы могут получать его из семечек и органических соевых бобов.Диетологи рекомендуют употреблять крестоцветные овощи вроде брокколи, цветной и брюссельской капусты каждый день для укрепления здоровья костей. В них содержатся целые энергостанции из антиоксидантов, витаминов и волокон, помогающих при воспалениях и суставной боли.Эти специи, как давно известно человечеству, уменьшают уровень воспалений. В 2006 году проведённое в Аризоне исследование доказало положительный эффект куркумы в деле предотвращения ревматоидного артрита и остеопороза.Проведённое в 2008 году в Мэриленде исследование показало, что зелёный чай провоцирует изменения иммунной системы, связанные с артритом. Содержащиеся в составе этого напитка полифенольные компоненты имеют противовоспалительное воздействие, пишет The Health Site.