Чем пахнет огурец? Радостью, детством, летом, праздником – у каждого свои ассоциации. А еще он «пахнет» здоровым образом жизни, бархатистой ухоженной кожей и тонкой талией. И это не единственный овощ, который поможет похудеть. Предлагаем несколько легких овощных диет.

Простые и доступные огурцы

Низкокалорийная капуста

Томатная радость

Петь хвалу огурцам можно бесконечно – они и низкокалорийные (15 ккал на 100 г), и богатые минералами, и клетчатки в них много. Грех не использовать замечательные свойства этого овоща, чтобы привести в порядок тело и сбросить парочку килограммов.Огуречная диета рассчитана на три дня. Она проста, доступна и никакой Америки не открывает – ешь огурцы от пуза, сколько душа пожелает. Другое дело, что много все равно не съешь.Свежие грунтовые огурчики в последнее время в изобилии и на рынках, и в магазинах – поступают, что называется, прямо с грядки. Так что польза для здоровья будет максимальной.День первый:– килограмм-полтора огурцов;– жидкости можно пить сколько угодно, но фруктовыми соками не увлекаться;– зелень в любом количестве.Жевать огурцы просто так – только для тех, кто их обожает. Поэтому разработчики быстрой диеты разрешили употреблять овощи в виде салатов с добавлением зелени, небольшого количества соли и растительного масла (вместо масла можно взять обезжиренную сметану). Лучше вместо соли использовать для сдабривания блюда лимонный сок – это ускорит процесс вывода лишней воды из организма.На следующий день, кроме основного ингредиента, можно позволить себе два крутых яйца или кусочек запеченной курицы. На третий день в зависимости от состояния можно питаться по собственному усмотрению, но два килограмма огурцов нужно съесть.Ожидаемый результат – минус 2–3 кг за три дня.Капуста – основной диетический ингредиент. Речь идет, конечно же, о сырой капусте. Квашеная тоже очень хороша, но это уже ближе к зиме. А сейчас, когда в продаже полно молодой капусты, нужно пользоваться моментом. Этот низкокалорийный продукт (28 ккал на 100 г) с давних времен в топ-десятке ингредиентов для быстрого похудения. А все почему? Во-первых, большое количество клетчатки способствует очищению организма. Кроме того, капуста содержит горчичные масла (поэтому она так по-особенному пахнет). А горчичные масла способствуют сжиганию жира, ускорению обмена веществ.Недельное меню капустной диеты для быстрого сброса веса, в принципе, не заставит голодать. На завтрак – салат из капусты с добавлением двух капель масла, ржаной сухарик, зеленый чай без сахара. На обед – тушеная на воде капуста с морковью и томатами, небольшой кусок вареной телятины или курицы (в течение недели чередовать с рыбой). На ужин – свежий салат с зеленью без соли, одно яйцо, любой фрукт (кроме винограда и бананов). За два-три часа до сна не возбраняется выпить стакан кефира, желательно обезжиренного.Диета не обещает, что все будет совсем просто. Понятно, что следует ограничивать себя в сладком, не употреблять выпечку, жирную пищу, алкогольные и газированные напитки.Ожидаемый результат – минус 3-5 кг за неделю.Помидоры радуют цифрами в таблице калорийности (23 ккал на 100 г), к тому же они способны укрощать зверский аппетит. А хром, содержащийся в томатах, способствует быстрому насыщению.Диета для похудения на томатах– это всегда образ жизни, основанный на правильном питании. Помидоры запеченные, тушеные, в салатах, в омлетах, в виде домашнего кетчупа, с брынзой и зеленью, с луком и чесноком, со сметаной и с маслом. Казалось бы, никаких титанических усилий, а килограммы покидают организм. Тем более что сейчас можно купить свежие помидоры на любой вкус и цвет.Существует единственное ограничение в этом томатном раю – для тех, кто имеет нарушения обмена веществ или аллергию на красные овощи-фрукты.Ожидаемый результат – минус 3-5 кг за месяц.