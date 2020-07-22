Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда дальнего следования в Трускавец, Ужгород, Одессу и Львов.

Об этом сообщил пресс-центр компании 21 июля.Согласно сообщению, поезд №41/42 Днепр - Трускавец будет отправляться через день с 21 июля, поезд №45/46 Ужгород - Лисичанск будет курсировать раз в три дня с 24 июля, поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день с 24 июля.Поезд №135/136 Черновцы - Одесса будет отправляться ежедневно с 21 июля, а поезд №702/701 Львов - Черновцы уже курсирует ежедневно, кроме среды, с 20 июля.Как отмечают в компании, в фокусе развития железнодорожного сообщения - традиционные места отдыха украинцев - Западная Украина и Причерноморье.Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.