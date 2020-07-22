Пункт тестирования на коронавирус методом ПЦР начал работать в минувшую субботу, 18 июля. Оформление, оплата и забор материала происходит непосредственно в терминале, после чего образцы направляются в аккредитованную лабораторию медицинского центра МТМ.

Пункт размещается в терминале А на первом этаже у кассы №20, сообщает пресс-служба аэропорта. Услуга может пригодиться пассажирам, которые прилетели из стран «красного списка» и должны быть направлены на 14-дневную самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома».В течение 24 часов после тестирования лаборатория отправит результаты в Центр общественного здоровья и на электронную почту путешественника. Если результат пассажира отрицательный, приложение «Дій вдома» остановит контроль самоизоляции в течение одних-двух суток.Стоимость услуги зависит от времени ее прохождения. В период с 8.00 до 21.59 тестирование одного человека обойдется в 1800 грн. Если образец берется с 22.00 до 7.59, стоимость составит 2100 грн. Оплатить анализы можно на месте наличными или банковской картой.В аэропорту отметили, что с перечнем стран, которые относятся к «красной зоне», можно ознакомиться на сайте Минздрава. Ежедневно появляется новый список – его надо искать в разделе «Новости» под заголовком «Информация о количестве активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения...».