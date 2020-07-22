Нацбанк может ухудшить прогноз падения ВВП на 2020 год в июле минимум до 6% с 5% в апрельском прогнозе.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой опрос, проведенный среди банкиров.- Мы ожидаем двузначное снижение реального ВВП во втором квартале и постепенное снижение темпов падения в последующих, в результате чего годовое падение реального ВВП, по прогнозу Райффайзен банка Аваль, составит 6,3%, –сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.Эксперт напомнил, что Минэкономики оценивает падение ВВП за пять месяцев текущего года в 5,9%, уточнив, что, по его оценкам, прогноз динамики реального ВВП НБУ ухудшится с текущих 5% до значения в интервале 6-7%.По словам начальника отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрея Приходько, НБУ ухудшит свой прогноз динамики ВВП вслед за МВФ, который ожидает падения на 8,2%.- Слабые темпы восстановления экономики в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ – традиционных рынках сбыта украинской экспортной продукции - являются внешним фактором падения реального сектора экономики Украины, – отметил эксперт.По мнению директора департамента стратегии Кредобанка Романа Лепака, последний макропрогноз НБУ, обнародованный в конце апреля, в настоящее время слишком оптимистичен с учетом уже известных данных о значительном спаде в промышленности, строительстве, транспорте и сфере услуг.- Мы ожидаем пересмотр макропрогноза Нацбанком в июле с приближением его к прогнозам, заложенным в новом меморандуме с МВФ. Более реалистичная оценка макроэкономических перспектив должна предусматривать падение ВВП на 7,5-8,5% по итогам 2020 года, – отметил он.Сообщалось, что сокращение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-мае текущего года, по оценкам Минэкономики, составило 5,9%.