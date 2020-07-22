Если сегодня развалить систему государственных гарантий, коллективной защиты интересов человека труда на всех уровнях и оставить его один на один с работодателем – легкой жизни у детей, внуков и правнуков не будет. Так в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» прокомментировал законопроект №2681, инициированный группой народных депутатов, председатель объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко.

Проект закона № 2681 – антинародный

Слуги народа лоббируют свои интересы

Профсоюзы не могут стоять в стороне

Социальный мир может оказаться под угрозой

На месте санаториев появятся дачи

Профсоюзы готовы к масштабной акции

– Если охарактеризовать законопроект в целом – он антипрофсоюзный, антиконституционный и антинародный. Проект закона № 2681 касается деятельности профсоюзных организаций, и ущемляя интересы профсоюзов, он ущемляет интересы людей труда. Он запрещает профсоюзам коллективно отстаивать интересы и права наемного работника. Он ущемляет профсоюзы в части создания профсоюзных организаций. Он забирает права в части осуществления контроля за действиями работодателей по выполнению, как коллективных договоров, так и законов, которые сегодня, к сожалению, зачастую ими нарушаются. Там множество составляющих, которые в конечном итоге отражаются на позиции работников того или иного предприятия или организации и убивают инициативу людей в части защиты своих интересов. С принятием данного закона работники не будут иметь никакой защиты.Сегодня профсоюзный активист, участвующий в решении той или иной проблемы трудового коллектива, понимает, что уволить его за активную позицию без согласия профсоюзного органа работодатель не имеет права. А данным законом все это упраздняется и отдается на откуп работодателю. Если человек занимают активную позицию в каком-то вопросе, работодатель может легко его уволить без согласования с профсоюзной организацией.– Кто эти аналитики? Ассоциации работодателей, которые поддерживают таких же работодателей в Украине. А мы должны смотреть, насколько наемный работник будет защищен. В сложнейшей ситуации, в которой оказалась сегодня Украина в части экономического развития, предоставления рабочих мест, выплаты заработной платы, казалось бы, необходимо защитить законами гражданина Украины, дать ему возможность выжить в сложной ситуации. У нас же происходит обратный процесс. Государство отказывается от существующих государственных норм, которые подкреплены рядом законов и Конституцией Украины, и все отдает на откуп работодателю.К тому же забирают права у профсоюзов. Если работодатель нарушает законы Украины, не выполняет коллективный договор, профсоюз той или иной организации имеет право обратиться к собственнику на предмет недоверия данному руководителю и отстранения его от должности. Казалось бы, широкие права. Однако есть и тормоз: если работодатель не согласен с той или иной оценкой, которую дает профсоюзная организация по отношению к его действиям, он может обратиться в суд. На сегодняшний день все это убирается и дается на откуп тому же работодателю.Даже не рассмотрев законопроект в первом чтении, правительство уже применяет эти нормы, приняв программу действий Кабинета министров в ситуации, связанной с коронавирусом. Там уже есть отдельные нормы с посылами на упомянутые изменения и дополнения. Комитет Верховной Рады по социальным вопросам и защите прав ветеранов тоже уже принимает свои решения, вне зависимости от того, какие законы на сегодняшний день действуют в Украине. Депутаты считают, что проекты законов, которые они продвигают и лоббируют, уже работают.– И не только она – там целый ряд руководителей комитетов Верховной Рады. Если предыдущий законопроект №2708, который рекомендовалось рассмотреть в Верховной Раде, был отозван в связи с тем, что был наработан и выдвинут Кабмином, то законопроект №2681 подали народные депутаты.Мы собрали более 25 тысяч подписей под петицией профсоюзов, в которой предлагалось не рассматривать законопроект в том варианте, который предлагает комитет ВР. Тем не менее комитет рекомендовал ВР, приняв к сведению 25 тысяч подписей под петицией, одобрить законопроект в первом чтении, а автору петиции сообщить о принятом решении. Казалось бы, есть документы, которые обязывают вынести обращение граждан на рассмотрение Верховной Рады, а потом уже решением парламента дать ответ заявителю. Однако на деле все происходит иначе.– Нельзя говорит столь однозначно. По этому поводу профсоюзы проводили акции. И на уровне первичных организаций, и на уровне центрального комитета была активная позиция. Например, объединение профсоюзов тоже приняло активное участие в поддержке наших медиков. Мы приобрели и передали аппараты для областной инфекционной больницы.Когда Кабмин пишет программы и обещает произвести выплаты вовремя, причем увеличенные, это немного успокаивает людей. Но когда обещанного нет – вот тогда включаются профсоюзы.Вспомните 30 января, когда мы проводили акции во всех городах – по законопроекту №2708. Мы выдвигали требования и по поводу медиков. И 30 июня тоже прошла всеукраинская акция. Это были разъяснительные митинги о том, что принятие данного закона ставит работников в рабское положение, урезая права самой действенной общественной организации, которая внесена в Конституцию Украины. Некоторые комитеты ВР дали заключение, что нормы, которые содержит законопроект №2681, противоречат и Конституции, и международным договоренностям.– Обязательное участие. И оно есть. Активная позиция по отстаиванию прав медработников должна усиливаться с каждым днем. Кстати, признать Covid-19 профессиональным заболеванием – это была инициатива в том числе и Федерации профсоюзов Украины. Поэтому нельзя сказать, что профсоюзы в стороне от этих больных вопросов. Требования нарабатывались и направлялись президенту, в Верховную Раду, в Кабмин – везде по медицинским работникам позиция Федерации профсоюзов Украины, центральных комитетов, территориальных объединений присутствует.– Это нарушение. В Конвенции №87 Международной организации труда (МОТ) четко прописано, что может быть и пять профорганизаций. Должна быть конкуренция, Если критикуют нынешние профсоюзы – пожалуйста, создавайте новые, показывайте и доказывайте, что ваш профсоюз более эффективен для коллектива.Сейчас профсоюзную организацию могут создать три человека, законопроектом же предусмотрено не менее десяти. Таким образом отрезается возможность у малого и среднего бизнеса создавать структуры, которые будут отстаивать интересы наемного работника.И самое удивительное. На протяжении всего этого времени госпожа Третьякова говорила, что нам необходимы профсоюзы, которые поднимают и развивают социальный диалог. Между тем применение законопроекта № 2681, если его примут, грозит разрушением того самого диалога между работодателями, властью и работниками, который проповедует МОТ. И это приведет к тому, что социальный мир в Украине будет под угрозой.Государственный комитет по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом подтверждает, что законопроектом нарушаются права в части контроля условий труда, правовой защиты, в том числе и тех, кто отстаивает интересы самих работников. Сегодня преждевременно отменять гарантии, которые государство дает человеку труда. Да, менять систему надо, но как? Соберите три стороны социального диалога и найдите решение, которое удовлетворит потребности работодателя и в то же время защитит наемного работника.– Она меня удивляет. Либо это незнание, либо попросту желание лишить святого, неприкасаемого. Ведь профсоюзы независимы от власти и работодателя, они зависят только от работников, которые их создали, и отчитываются только перед ними.Согласно действующему уставу, есть ревизионные комиссии, которые избираются на конференции, на съезде, на собрании, и контролируют вопросы финансовой деятельности, исполнительской дисциплины и по всем моментам жизнедеятельности организации. Нам же предлагают быть подконтрольными государству – мол, отчитывайтесь о деньгах, которые работники в виде членских взносов передают организации. Это вмешательство во внутриуставную деятельность, нарушение конвенций МОТ №87, №135 и №158. Законодатели должны хотя бы просматривать подобные документы, чтобы потом не стыдно было отвечать на вопросы, которые им будут ставить люди.– Это больной вопрос. Ранее хозяйственные управления передавали профсоюзам те или иные санатории, здравницы, оздоровительные лагеря. Сегодня все это хотят забрать. На основании чего? На основании постановления Верховной рады. Но это не решение суда, это не закон.В отдельных санаториях действительно есть часть государственной собственности, а часть – профсоюзной. Профсоюзы на протяжении 50–60 лет пользовались тем или иным объектом, вложили туда массу денег, чтобы он развивался, и предоставляли услуги людям. И если суд определяет, что государству отходит такая-то часть, а профсоюзам –такая-то, то это будет решение суда. Но просто так отбирать объекты, которые строились за профсоюзные деньги, этот нонсенс. Например, в Полтавской области у облсовпрофа было два здания. Одно из них является историческим памятником, и профсоюз не протестовал – забирайте. Государство его взяло и теперь не знает, что с ним делать – туда надо вкладывать деньги, чтобы сохранить исторический памятник, что, собственно, и делали на протяжении десятилетий профсоюзы. Другое здание, которое строилось профсоюзами, понравилось прокуратуре. Его тоже отобрали. О каком правовом государстве мы говорим?– Совершенно верно. Было бы понятно, если бы объекты забирали и развивали, вкладывали в них деньги, чтобы они служили людям. Но этого не происходит. НА сгодняшний день профсоюзы содержат санатории, которые работают на людей. Если их передадут в Фонд госимущества, я уверен, что через некоторое время эти объекты будут проданы с молотка, а на их месте появятся высотки, дачи… Защищая свое имущество, профсоюзы отстаивают интересы людей.Есть законные пути решения вопроса. Если он решается в рамках действующего законодательства – это одно. А если ситуация «ломается через колено», к хорошему это не приведет.– На сегодняшний день мы работаем и с Кабмином, и с премьер-министром, и с председателем Верховной Рады, и с президентом в части налаживании социального диалога, который, мы надеемся, позволит решить проблемные вопросы. Подвижки, например, на уровне Кабинета министров уже есть. Была встречи и работодателей, и профсоюзов с премьером. Думаю, мы будем услышаны.Если не последует реакции от руководителей государства, профсоюзы проведут серьезную акцию в масштабах всей Украины. Хочу обратиться к жителям Харькова и области: не будьте равнодушны. Принятие подобных законов лишает будущего ваших детей, внуков, правнуков. Если сегодня развалить систему государственных гарантий, коллективной защиты, права отстаивать интересы человека труда на всех уровнях и оставить его один на один с работодателем – легкой жизни у наших потомков не будет.