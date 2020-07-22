Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах молодежной политики (№3718).

Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов.В частности, законопроект предлагает снизить возраст молодежи до 29 лет. Как объясняют авторы инициативы, действующим законом установлены широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.По мысли авторов, уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.Авторы документа обращают внимание на то, что подход к определению понятия "молодежь" в Украине (14-35 лет) не совпадает с подходом ООН, по которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Европейском Союзе молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.Таким образом, законопроект направлен на работу с такими группами молодежи: школьники от 14 до 17 лет; молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет; и молодежь, работает, в возрасте от 25 до 29 лет.Действие указанного закона распространяется также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми, как потенциальными участниками программ (проектов, мероприятий) различной направленности.Верхний возрастной предел в 35 лет устанавливается исключительно для молодых семей для обеспечения их участия в программах решения жилищных вопросов.