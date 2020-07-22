Семена подсолнечника и тыквы давно и прочно закрепились в меню украинцев, хотя воспринимаются не как источник полезных веществ, а скорее как лакомство и способ скоротать время. Таковыми они, кстати, чаще всего и являются, поскольку употребляются сильно прожаренными, что разрушает в них все питательные вещества.

Если же употреблять семечки тыквы и подсолнечника в сыром виде, а еще добавить в рацион несколько их «собратьев» (например, в салаты), вполне можно подпитать организм массой полезных веществ и помочь ему сохранить здоровье на долгие-долгие годы.К примеру, семена льна, благодаря содержащимся в них клетчатке, лигнанам и альфа-линолевой кислоте, способны не дать развиться воспалению и подавить образование раковых клеток. Кроме того, с их помощью можно нормализовать гормональный фон, уменьшить неприятные ощущения при ПМС и климаксе, улучшить пищеварение и подавить излишний аппетит.А вот семена кунжута, кроме того что придают пище пикантный вкус, помогут организму справиться с лишним холестерином, высоким давлением и сбоями в работе печени.Очень полезны и виноградные косточки, которые многие – особенно дети – предпочитают выплевывать. Между тем вещества, содержащиеся в этих «малютках», защищают сердце от многих болезней, приводят в норму давление и улучшают состав крови.Ну а чемпионом по содержанию всяческих полезностей диетологи признают семена конопли. Чего в них только нет: здесь и «полное собрание сочинений» аминокислот, и жирные кислоты, и простые белки. Но главное – все выдержано в идеальных для человеческого организма пропорциях. Именно благодаря этому конопляные семена повышают иммунитет, защищают сердце и сосуды от вредных воздействий и помогают коже оставаться молодой и упругой.