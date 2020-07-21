В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по двум статьям за производство и выращивание наркотиков.

Как сообщили в полиции, накануне правоохранителям поступила информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель хранит дома наркосодержащие растения, а также выращивает их в селе Натальино. В ходе проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.В подвальном помещении многоэтажного дома по месту жительства подозреваемого работники полиции обнаружили полимерные пакеты с наркотическим веществом, общей массой более 2 кг, а по месту жительства родного дедушки мужчины, на приусадебном участке, полицейские обнаружили почти 900 кустов конопли.Следователями Красноградского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.