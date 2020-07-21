На данный момент террорист задержан.

Более десяти часов в центре Луцка террорист удерживал около 20 заложников в захваченном рейсовом автобусе, троих из них – пожилого человека, беременную женщину и подростка – мужчина освободил в результате переговоров.Террорист выдвигал набор требований ко всем правоохранительным органам, государственным органам власти. По словам полиции, требования, выдвигаемые террористом, достаточно размытые. "Это сплошной набор фраз", – заявил начальник Главного управления Национальной полиции Волынской области Юрий Крошко. Одно из требований мужчины было адресовано Зеленскому, который для освобождения заложников должен был публично призвать всех смотреть фильм "Земляне".Около девяти вечера стало известно, что президент пошел на уступки террористу и выполнил одно из требований, записав видео, на котором рекомендует к просмотру фильм "Земляне"."Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", – сказал Зеленский в шестисекундном ролике.После этого террорист отпустил заложников и сдался властям.Захвативший автобус с пассажирами в центре Луцка - 44-летний Максим Кривош, уроженец поселка Гай в Оренбургской области России, проживает в Луцке. Мужчина был неоднократно судим.Так, в ноябре 2005 года его приговорили к 8,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества за незаконное хранение оружия и обращение с ним, а также по статьям о бандитизме и вымогательстве, которые причинили имущественный ущерб в особо крупных размерах или были совершены организованной группой.Замглавы МВД Антон Геращенко позднее подтвердил имя захватчика. По его данным, он был осужден в 1994-м Луцким горсудом за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, а также в 2005-м Луцким горрайонным судом за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.