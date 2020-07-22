У мужчины нашли оружие, боеприпасы и гранаты.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, во время осмотра домовладения мужчины полицейские изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, три учебно-имитационные запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.В данный момент мужчина задержан и сотрудничает со следствием.По имеющейся у Вечернего Харькова информации, боеприпасы задержанному высылал арестованый в Луцке террорист.