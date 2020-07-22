Огнем уничтожены «Toyota» и «ВАЗ-2115».

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщения о возгорании автомобилей поступили в полицию ночью. В 00:22 стало известно о горящем автомобиле «Toyota» на улице Высоковольтной, а спустя час о том, что еще во дворе одного из домов на Московском проспекте горит «ВАЗ-2115»По адресам выезжали следственно-оперативные группы и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям."Сообщения зарегистрированы в Едином реестре учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины", - сообщили в полиции.