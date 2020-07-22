Пожарным удалось не допустить распространение огня на посевы.

Как сообщили в ГСЧС, 21 июля в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в поселке Довжик Золочевского района."На место происшествия был направлен дежурный караул 52-й пожарно-спасательной службы. Прибыв к месту вызова подразделениями ГСЧС было обнаружено горение комбайна 1987 выпуска. На пожаре работала 1 единица техники и 4 человека личного состава", - сообщили в ведомстве.Возгорание удалось полностью ликвидировать 17:05. Причина пожара устанавливается.