Реконструкция Саржиного яра продолжается - там открыли в тестовом режиме «Мамин дом», новый санузел, строят велодорожки и планируют парковку.

Как сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов, «Мамин дом» открыт в Саржином яру с конца прошлой недели. Там можно перепеленать, помыть и покормить младенцев.- Пока он работает в тестовом режиме, потому что мы смотрим, что еще нужно молодым мамам и детям, как повысить их комфорт. «Мамин дом» здесь был очень нужен, так как в яру отдыхает очень много людей с маленькими детьми, - отметил Евгений Пасенов.По его словам, также открылся третий туалет в центральной части Саржиного яра, который предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Также в яру установили освежающую скамейку в стиле лофт, а возле купели строятся новые раздевалки. Кроме того, возле зоны отдыха построят парковку, чтобы решить проблему с нехваткой мест для автомобилей.- Сейчас, на первом этапе, строится «зеленая парковка» на ул. Отакара Яроша на 50 паркомест. Еще в планах - построить площадку для парковки на пр. Науки, которая будет вмещать около 100 паркомест. Пока это в стадии проектирования. В этом году ее не построят, но в ближайшем будущем мы дополним Саржин яр паркоместами для удобства посетителей, - отметил заместитель директора департамента.Для велолюбителей строятся велодорожки. Как отметил Евгений Пасенов, в Саржином яру строительство уже закончилось. Общая их протяженность на территории яра - 3,3 км. Завершается строительство 800-метрового выезда в сторону Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, и в процессе монтажа - выезд на ул. Отакара Яроша, в район пересечения с ул. Деревянко.- Были внесены некоторые коррективы в проект. На небольшой срок работы приостановлены, но в этом году мы однозначно их завершим и соединим велодорожку с улицей Деревянко, а в будущем - с велодорожкой в Лесопарке, - сообщил Евгений Пасенов.