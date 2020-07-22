В Украине разрабатывают четыре лекарственных средства от COVID-19.

Сейчас по ним проводят клиническое испытание, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов 22 июля.- На сегодняшний день это четыре лекарственных препарата, по которым идут клинические испытания. Они используются в Украине для других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении Covid-19, - заявил Степанов.По его словам, в Минздраве отслеживают всю информацию о вакцинах, в том числе и о той, которую разрабатывают в Оксфордском университете.