За год индекс сельскохозяйственной продукции сократился на 22%, а на предприятиях растениеводства - на 86%

Согласно данным Госстата, индекс сельскохозяйственной продукции в Харьковской области за первое полугодие 2020 составил 78,3%, по сравнению с показателями за январь - июнь минувшего года.Наибольшее падение испытали предприятия, работающие в отрасли растениеводства. По сравнению с 2019 годом индекс их продукции сократился на 86%Следует отметить, что в прошлом году индекс продукции демонстрировал рост. Так, за первое полугодие 2019 года, по сравнению с 2018 году индекс продукции составил 123%Индекс сельскохозяйственной продукции отражает уровень изменений физического объема производства продукции сельского хозяйства, произведенной за периоды, выбранные для сравнения. Для расчета индекса используются объемы продукции сельского хозяйства в постоянных ценах.