Американская валюта продолжает стремительно дорожать, приблизившись к уровню в 28 гривен.

Курс доллара в обменниках киевских банков приблизился к психологической отметке в 28 гривен, свидетельствуют данные BIN.ua.Так, в среду, 22 июля, курс продажи наличного доллара вырос на 23 копейки до 27,99 UAH/USD, курс покупки - на 17 копеек до 27,63 UAH/USD.Евро подорожал еще больше. Средний курс покупки вырос на 38 копеек до 31,44 UAH/EUR, курс продажи на 39 копеек до 32,12 UAH/EUR.Отметим, на данный момент официальный курс доллара в Украине вырос до максимума за 3,5 месяца - до 27,66 гривен.