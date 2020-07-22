Около 8 тысяч граждан Украины задекларировали свыше 1 млн гривен доходов, полученных в 2019 году.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.Так, по данным налоговой службы, в сравнении с предыдущей кампанией количество официальных миллионеров выросло на 3 тысячи человек. В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определено к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств.Согласно сообщению, наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается в Киеве – 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.