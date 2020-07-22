Весь день 21 июля Украина следила за эпопеей с луцким террористом, который захватил автобус с 13 заложниками. В итоге, террорист сдался, но вопросы к этому происшествию остались.

Луцкий террорист приковал к себе внимание всей страны. Преступник больше 10 часов удерживал 13 человек в центре города, но, в итоге, сдался. Говорят, что этому поспособствовал разговор террориста с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства даже выполнил одно из требований террориста. За что часть общества его резко раскритиковала, другие говорят, что Зеленский наоборот проявил человечность.Но вопросов к инциденту все равно масса. Корреспондент.net собрал их в одном месте.В сети опубликовали видео с задержанием террориста. На нем видно, как террорист сначала выходит из автобуса и поднимает руки. Долгое время он ждет пока к нему подойдет замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников.А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Зачем? Что штурмуют? Для чего использовали светошумовую гранату и БТР? Пока так никто и не объяснил.Диспетчер луцкой автостанции № 1 сообщил, что автобус Красниловка-Берестечко, который захватил террорист, отправился с автостанции в 9:05 с двумя пассажирами.О захвате автобуса стало известно в 9:36, когда полиция сообщила об этом в журналистском чате и предоставив за несколько минут после того видеокомментарий начальника полиции в Волынской области Юрия Крошка.Примерно в 9:30 автобус был уже в центре города на Театральной площади, поэтому непонятно, как быстро удалось полиции снять видеокомментарий и отправить его журналистам.В неофициальном комментарии из собственных источников изданию "Волынь Online" сообщили, что автобус пригнали в центр с улицы Владимирской. Заметим, что автобус туда не мог ехать ни по маршруту, ни по времени.В полиции прокомментировали, что о захвате заложников злоумышленник сообщил в Twitter. Его аккаунт был создан только в июле, и по состоянию на утро 21 июля у него почти не было подписчиков. Также совсем недавно человек создал канал на Youtube.Получается, что полиция мониторила совсем непопулярный аккаунт в Twitter?