Работники службы безопасности Управления по переработке газа и газового конденсата (УПГГК), входящего в состав дивизиона «Нефть» НАК «Нафтогаз Украины», обнаружили схему хищения углеводной смеси с конденсатопровода ТЦСК (технологический цех стабилизации конденсата) «Базилевщина» - ШОПГКН (Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти) в Харьковской области.

Об этом сообщает kosatka.mediaОтмечается, что в ходе обследования территории с помощью беспилотных летательных аппаратов работники компании обнаружили на расстоянии 1,6 км от конденсатопровода замаскированный пластиковый шланг, в ходе дальнейшего расследования работники безопасности нашли врезку в конденсатопровод в 76 км от Шебелинского НПЗ.«По результатам осмотра местности было установлено место укрытия похищенного газового конденсата: в лесополосе неподалеку с. Россоховатое (Харьковская обл.). В 9 км от места врезки найден металлический резервуар объемом до 25 м куб., заполнен газовым конденсатом. Обнаруженную емкость демонтированы как вещественное доказательство», – говорится в сообщении.Правоохранительные органы Харьковской обл. начали досудебное расследование в уголовном производстве. Также принимаются дополнительные практически организационные меры для сохранения целостности трубопровода и своевременного выявления несанкционированных вмешательств в его работу. Всего в 2019 году работниками дивизиона «Нефть» НАК «Нафтогаз Украины» выявлено и ликвидировано 32 врезки в нефте- и конденсатопроводах, в 2020 году –16.