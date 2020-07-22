В аварии пострадал 36-летний мужчина.Как сообщают в пресс-службе областного главка, авария с участием автомобилей «Ford» и «Volkswagen» произошла 21 июля около 20:00 на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта возле поселка Покотиловка.
Предварительно полицейские установили, что водитель «Volkswagen» неожиданно начал разворачиваться перед автомобилем «Ford», который ехал во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.
Вследствие аварии 36-летний пассажир автомобиля «Volkswagen» получил травмы и был доставлен в больницу, его состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Информация внесена в Единый реестр Харьковского районного отделения полиции. Обстоятельства аварии выясняются.