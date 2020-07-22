Открылась регистрация на VI-й сезон городского турнира «Битва корпораций».Как сообщили организаторы, традиционно соревнования начнутся во второй половине сентября и будут включать в себя 10 видов спорта.
Так, в Осенний кубок войдут картинг, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Mad Head», а в Весенний - боулинг, бадминтон, спортивный покер/дартс, лазертаг, пляжный волейбол.
Стоимость участия в соревнованиях составляет 18 тыс. грн (для команд-участниц сезона 2019/20 - 16 тыс. грн).
Зарегистрироваться на участие в «Битве корпораций» можно по ссылке или по телефону: (093) 309-00-99.