Жительница тайской провинции Удонтхани - Марнсри Хамсорн, которой исполнился 91 год, назвала сыну точную дату и время своей смерти. Женщина заявила, что ее не станет 19 июля около 17:30. Так и произошло, пишет Asia One.

Хамсорн о своей смерти рассказала за два дня до кончины. Ее 60-летний сын Сурат Тхамронглаохапан заметил, что мать разговаривает сама с собой. Однако та отметила, что ведет разговор с духами умерших родственников, и они зовут ее к себе.В день, который Хамсорн должна, по ее словам, уйти из жизни, примерно в половине шестого вечера она поперхнулась во время еды. Ей стало плохо.Прибывшие через час полиция и медики констатировали смерть долгожительницы. Известно, что она скончалась от удушья.