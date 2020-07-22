Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

Коллектив харьковского подшипникового завода продолжает искать справедливости, выходя на акции протеста в связи с девятимесячной задержкой заработной платы. До этого люди пытались привлечь внимание областных властей под стенами Харьковской областной государственной администрации, однако, по словам работников предприятия, в ХОГА проблему проигнорировали.Сегодня люди заблокировали выезд продукции с предприятия. Работники требуют выплатить заслуженную зарплату.