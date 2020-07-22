События На перекрестке возле рынка Барабашово полиция врезалась в скорую (видео) Вечерний Харьков 14:18 373 Об этом сообщили очевидцы в харьковском телеграм-канале. Официальные подробности уточняются. Читайте также «Битва корпораций»: в Харькове стартовала регистрация на новый сезон турнира Под Харьковом злоумышленники украли более 18 тонн ценного продукта «Люди на пределе»: в Харькове работники подшипникового завода заблокировали вывоз продукции (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Битва корпораций»: в Харькове стартовала регистрация на новый сезон турнира События 14:45 Лента новостей «Все сбылось»: в Таиланде долгожительница назвала точную дату и время своей смерти 15:07 «Битва корпораций»: в Харькове стартовала регистрация на новый сезон турнира 14:45 Под Харьковом злоумышленники украли более 18 тонн ценного продукта 14:27 На перекрестке возле рынка Барабашово полиция врезалась в скорую (видео) 14:18 «ЧП в Луцке»: журналисты обнаружили загадочные нестыковки (видео) 14:05 «Люди на пределе»: в Харькове работники подшипникового завода заблокировали вывоз продукции (видео) 13:52 Популярной харьковской электричке удлинили маршрут 13:25