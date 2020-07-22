Внеочередная сессия Харьковского областного совета назначена на пятницу, 24 июля.

Соответствующе распоряжение подписал председатель облсовета Сергей Чернов.Сессия пройдет в режиме видеоконференции на платформе для онлайн-мероприятий Cisko Webex. Начало - 10.00.В повестке дня сессии - 6 вопросов и "Разное".Среди вопросов, которые будут рассмотрены, – внесение изменений в областной бюджет, программу "Здоровье Слобожанщины" на 2019-2020 гг., использование средств для единовременной денежной помощи работникам учреждений здравоохранения, которые заболели COVID-19, внесение изменений в Программу развития гражданской защиты Харьковской области на 2018-2020 гг. и Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год.