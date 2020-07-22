Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа.

Вопрос внесен в повестку сегодняшнего заседания правительства.- Сегодня у нас в повестке дня планируется также продление адаптивного карантина до 31 августа, - отметил он.По словам Шмыгаля, адаптивный карантин доказал свою эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса.В прошлом месяце эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.В Минздраве поручили больницам готовиться ко второй и третьей волнам COVID-19, которые прогнозируют с наступлением осенних холодов. Министр Степанов также анонсировал продление карантина и пересмотр условий действующего адаптивного.В зависимости от эпидситуации Украину поделят на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в каждой из них будут действовать свои правила и ограничения. Напомним, карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.