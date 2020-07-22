В ходе селекторного совещания президента Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов в среду, 22 июля, обсуждались новые правила карантина в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, согласуются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Считать будут не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.